Слух: Sony выпустит в 2020 году семь смартфонов Xperia

Такие новости появились после сообщений о снижении продаж мобильных устройств компании с 900 тысяч штук в первом квартале 2019 года до 600 тысяч во втором. Кроме того, инсайдеры сообщали о том, что мобильное подразделение будет ликвидировано.

Новые данные говорят об обратном. В следующем году, по данным инсайдеров, на платформе Snapdragon 865 выйдут четыре флагмана - Xperia 1.1, Xperia 5.1 (которые заменят текущие модели), Xperia 0 (с 6-модульной камерой) и Xperia 3 (который заменит компактную серию).

Скорее всего, гаджеты получат поддержку сетей 5G и дисплеи с соотношением сторон 21:9.

Средний сегмент будет представлен моделями на базе платформы Snapdragon 735 и они также будут работать в сетях 5-го поколения. Обновится модель Xperia 10, а также появятся Xperia 9.1 и Xperia 8.1.