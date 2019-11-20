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Слух: Sony выпустит в 2020 году семь смартфонов Xperia

Текст:   Владимир Болотин
20.11.2019,  
11:05
Компания Sony планирует выпустить в 2020 году как минимум четыре флагмана и три модели среднего уровня, пишет издание GSMArena.
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Такие новости появились после сообщений о снижении продаж мобильных устройств компании с 900 тысяч штук в первом квартале 2019 года до 600 тысяч во втором. Кроме того, инсайдеры сообщали о том, что мобильное подразделение будет ликвидировано.

Новые данные говорят об обратном. В следующем году, по данным инсайдеров, на платформе Snapdragon 865 выйдут четыре флагмана - Xperia 1.1, Xperia 5.1 (которые заменят текущие модели), Xperia 0 (с 6-модульной камерой) и Xperia 3 (который заменит компактную серию).

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Скорее всего, гаджеты получат поддержку сетей 5G и дисплеи с соотношением сторон 21:9.

Средний сегмент будет представлен моделями на базе платформы Snapdragon 735 и они также будут работать в сетях 5-го поколения. Обновится модель Xperia 10, а также появятся Xperia 9.1 и Xperia 8.1.

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