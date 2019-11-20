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20.11.2019 23:18
Рубрика: Общество

Сигнал от Рамзая

Служба внешней разведки передала министерству обороны карту Рихарда Зорге
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8021)
Резидент советской разведки Рихард Зорге был казнен в токийской тюрьме 7 ноября 1944 года. Через два десятилетия ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сколько ж времени пролетело. Но интерес к одному из самых "выдающихся разведчиков" Второй мировой войны - так называли его даже не мы, а американцы, - не ослабевает, растет.
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Наверно, и потому, что с годами раскрываются новые старые тайны Зорге. Так сравнительно недавно в Японии были опубликованы копии допросов Рамзая, считавшиеся навсегда утерянными.

Фото: Константин Лобков
Во Владивостоке установили памятник Рихарду Зорге

Сегодня в Москве произошло еще одно важное событие. Министр обороны Сергей Шойгу принял от директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина настенную карту Юго-Восточной Азии. Зорге привез ее в Японию в 1933 году, и она висела в его кабинете до самого ареста 18 октября 1941 года.

Теперь эта карта размерами 120х90 сантиметров и весом в 10 килограммов - ценнейшая историческая реликвия. А Зорге, оперативный псевдоним Рамзай, пользовался ею чуть не ежедневно, готовя информацию для московского Центра.

У карты непростая судьба. После ареста она была изъята японской полицией, как и все личные вещи Зорге. Но Мицусада Есикава, сотрудник токийской прокуратуры, руководивший расследованием "дела Зорге", к официальным материалам ее не приобщил, оставил себе. Совершил некое служебное преступление, уже тогда поняв, какую ценность представляет карта? Сумел сразу же понять и оценить важнейшую роль советского разведчика, добывавшего секреты под носом у них, японцев? Как бы то ни было, карта хранилась в доме до кончины Есикавы. А после его смерти родственники подарили ее Есио Сиги - известному деятелю компартии Японии.

Фото: РИА Новости
Трагедия разведчика: Рихарда Зорге казнили в Японии 75 лет назад

Теперь, по словам Сергея Шойгу "карта займет достойное место среди экспонатов музея Главного управления Генерального штаба". Видимо, рядом с ней будет висеть и портрет Зорге, выполненный под руководством президента Национальной портретной галереи Александра Осипова. Оригинально выполненный портрет также передан Сергеем Нарышкиным министру обороны.

Думаю, настанет время, когда в музее появятся и другие реликвии, связанные с Зорге. Так, четверть века назад в небольшой квартире супругов - разведчиков, увы, теперь ушедших, мне показали расписанную вязью старинную японскую вазу. По словам хозяйки, она была передана им, работавшим в США, незадолго до начала войны японским коллекционером. В коробке, где хранилась ваза, лежала записка: "Тем, кто меня хорошо знает. Рихард Зорге".

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