СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост

Госсекретарь США Майк Помпео ищет удобный предлог для того, чтобы покинуть администрацию президента Дональда Трампа.

По данным издания Time, для этого глава американского внешнеполитического ведомства прорабатывает возможность баллотироваться в сенат США от штата Канзас на выборах в следующем году. Уточняется, что изначально Помпео планировал возглавлять Госдеп до следующей весны, однако запущенный Демократической партией США процесс импичмента Трампа вынуждает его ускориться.

Дело в том, что в стартовавших на прошлой неделе на Капитолийском холме публичных слушаниях в рамках расследования якобы имевших место злоупотреблений служебным полномочием президентом США имя Майка Помпео звучит все чаще и это сильно вредит ему как политику, отмечается в публикации. В итоге политик вынужден искать первую удобную возможность, чтобы публично объявить о своей отставке.

В окружении самого Помпео подобные слухи категорически отвергают и настаивают на том, что "единственная цель госсекретаря заключается в проведении внешней политики и достижения целей президента Трампа во благо интересов Америки".

Подобные информационные вбросы со стороны американских СМИ вполне могут быть частью кампании по дискредитации администрации Трампа со стороны его политических противников. В рамках такой логики оппоненты Трампа рассчитывают, что дело об импичменте президенту США подорвет сплоченность его политической команды в преддверии президентских выборов в стране в 2020 году и облегчит демократам задачу изгнания Трампа из Белого дома.