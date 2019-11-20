СМИ: В России могут установить единую комиссию за переводы с карт

Банк России обсуждает возможности уравнивания размера комиссий за межбанковские переводы. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.

Центробанк и ФАС уже предлагали уравнять комиссии в 2018 году. Но общего решения в итоге достигнуть так и не удалось. Сейчас регулятор пытается найти баланс в комиссиях. ФАС также поддерживает инициативу и участвует в продолжении обсуждения.

Позиция Центробанка сводится к тому, что комиссия должна быть общей для всех, независимо от того, совершается ли операция в одном банке или между разными банками.

Если положительное решение будет принято, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может составлять от 0 до 0,2 процента, но будет единым для всех переводов.