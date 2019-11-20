Профессор из США показал снимки "живых существ" на Марсе

Почетный профессор Университета Огайо (США) Уильям Ромозер, выступая на заседании Национального собрания энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, представил доклад с фотографиями с Марса, на которых, по его мнению, запечатлены окаменелые и живые существа.

Презентацию профессора можно найти на сайте собрания, а коротко его исследование описано на сайте Университета Огайо. Исследование Уильяма Ромозера основано на снимках, сделанных различными аппаратами и находящихся в открытом доступе. В частности, он изучил фотографии, полученные марсоходом Curiosity.

По его словам, марсоходы ищут следы органической активности. Однако на полученных ими снимках имеются изображения существ, похожих на насекомых и рептилий. По мнению Ромозера, на многих фотографиях можно разглядеть тела с ногами, антеннами и крыльями.

Снимки с Марса энтомолог изучал, варьируя различные параметры, такие как яркость, контрастность, насыщенность, инверсия и другое. Полученные результаты он продемонстрировал на собрании.

Профессор показал снимки, на которых запечатлены "особые позы, свидетельства движения, полета, видимого взаимодействия" и даже блестящие глаза. Все это, по его словам, указывает на присутствие на Красной планете "живых форм".

"Экзоскелета и суставчатых придатков достаточно, чтобы идентифицировать вид членистоногого, - сказал Ромозер. - Трех частей тела, одной пары антенн и шести ног на Земле традиционно достаточно для идентификации в качестве "насекомого". Эти характеристики должны быть действительны и для идентификации организмов на Марсе. Основываясь на этом, на фотографиях марсоходов можно увидеть насекомоподобные формы".

Ромозер добавил, что ему удалось отчетливо разглядеть на многих изображениях… полет существ, которые немного напоминают земных пчел или шмелей. На других изображениях эти "пчелы" пытаются укрыться в "пещерах". На одном из снимков ученый увидел окаменелое существо, напоминающее змею.

"На Марсе была и все еще есть жизнь, - заявил Ромозер, отметив, что на снимках, видимо, запечатлены как окаменелые, так и живые существа. - Существует очевидное разнообразие среди марсианской насекомоподобной фауны, которая проявляет многие черты, подобные земным насекомым, например, наличие крыльев, гибкое скольжение и полет, различные структурированные элементы ног".

Кстати, Ромозер на протяжении 45 лет является профессором энтомологии в Университете Огайо. Он был одним из основателей Института тропических болезней. Почти 20 лет Ромозер провел в качестве приглашенного исследователя в медицинском Научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США. В период с 1973 по 1998 год он был автором и соавтором четырех изданий широко используемого учебника "Наука энтомология".