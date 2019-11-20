Новости

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда 14:00
Половина голландцев за эвтаназию для тех, кто "устал жить" 13:51
Медведев изменил регламент законопроектной деятельности кабмина 13:51
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!" 13:47
В Кремле допустили возможность запуска "Силы Сибири" в режиме телемоста 13:41
Toyota представила самый мощный RAV4 за всю историю 13:35
Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной 13:35
На Ставрополье чиновнику грозит штраф после ремонт мемориала ВОВ 13:32
В Вологде мэром города стал Сергей Воропанов 13:31
СМИ: В России могут установить единую комиссию за переводы с карт 13:28
Комментатором поединка Емельяненко - Кокляев будет Валуев 13:27
Власти Турции прояснили ситуацию с операцией в Сирии 13:21
Профессор из США показал снимки "живых существ" на Марсе 13:13
В Пятигорске часть рынка закрыли по решению суда 13:10
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию 13:07
Мишустин: РФ и страны СНГ начнут обмен налоговой информацией в 2020 году 13:01
Администрация Воркуты отказалась от осыпающейся новогодней елки 13:01
Кристина Асмус призвала коллег не стесняться откровенных сцен 12:59
Копию "Джоконды" продали за 552 тысячи евро 12:58
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену 12:55
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни 12:52
На Кубани завели дело о покушении на девочку, найденную в яме туалета 12:48
Генри Кавилл: Плащ Супермена все еще в моем шкафу 12:48
Врач из Севастополя спасла девочку от смерти на конкурсе красоты 12:45
Точилин уволен из "Сочи" 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 13:13
Рубрика: Общество

Профессор из США показал снимки "живых существ" на Марсе

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. William Romoser, Ohio University Professor Emeritus Фото: Dr. William Romoser, Ohio University Professor Emeritus
Фото: Dr. William Romoser, Ohio University Professor Emeritus

Почетный профессор Университета Огайо (США) Уильям Ромозер, выступая на заседании Национального собрания энтомологического общества Америки в Сент-Луисе, представил доклад с фотографиями с Марса, на которых, по его мнению, запечатлены окаменелые и живые существа.

Презентацию профессора можно найти на сайте собрания, а коротко его исследование описано на сайте Университета Огайо. Исследование Уильяма Ромозера основано на снимках, сделанных различными аппаратами и находящихся в открытом доступе. В частности, он изучил фотографии, полученные марсоходом Curiosity.

Фото: NASA / JPL
Ученые впервые подтвердили наличие воды над поверхностью Европы

По его словам, марсоходы ищут следы органической активности. Однако на полученных ими снимках имеются изображения существ, похожих на насекомых и рептилий. По мнению Ромозера, на многих фотографиях можно разглядеть тела с ногами, антеннами и крыльями.

Снимки с Марса энтомолог изучал, варьируя различные параметры, такие как яркость, контрастность, насыщенность, инверсия и другое. Полученные результаты он продемонстрировал на собрании.

Профессор показал снимки, на которых запечатлены "особые позы, свидетельства движения, полета, видимого взаимодействия" и даже блестящие глаза. Все это, по его словам, указывает на присутствие на Красной планете "живых форм".

"Экзоскелета и суставчатых придатков достаточно, чтобы идентифицировать вид членистоногого, - сказал Ромозер. - Трех частей тела, одной пары антенн и шести ног на Земле традиционно достаточно для идентификации в качестве "насекомого". Эти характеристики должны быть действительны и для идентификации организмов на Марсе. Основываясь на этом, на фотографиях марсоходов можно увидеть насекомоподобные формы".

Ромозер добавил, что ему удалось отчетливо разглядеть на многих изображениях… полет существ, которые немного напоминают земных пчел или шмелей. На других изображениях эти "пчелы" пытаются укрыться в "пещерах". На одном из снимков ученый увидел окаменелое существо, напоминающее змею.

Фото: pixabay.com
Ученые привели еще один аргумент в пользу внеземного происхождения жизни

"На Марсе была и все еще есть жизнь, - заявил Ромозер, отметив, что на снимках, видимо, запечатлены как окаменелые, так и живые существа. - Существует очевидное разнообразие среди марсианской насекомоподобной фауны, которая проявляет многие черты, подобные земным насекомым, например, наличие крыльев, гибкое скольжение и полет, различные структурированные элементы ног".

Кстати, Ромозер на протяжении 45 лет является профессором энтомологии в Университете Огайо. Он был одним из основателей Института тропических болезней. Почти 20 лет Ромозер провел в качестве приглашенного исследователя в медицинском Научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США. В период с 1973 по 1998 год он был автором и соавтором четырех изданий широко используемого учебника "Наука энтомология".

На Марсе обнаружили минерал, хранящий древние биомаркеры
NASA впервые описало "танец" лун на орбите Нептуна
Общество Космос Общество Наука Исследование Марса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Госорганы прекратят прием граждан
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время