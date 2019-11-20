Собака четыре раза "диагностировала" рак у своей хозяйки

Женщина из Висконсина (штат США) благодарит свою собаку за спасение ее жизни после того, как хаски по кличке Сьерра четырежды обнаруживала у нее рак, задолго до того, как болезнь была замечена при сканировании, сообщает People.

"Я верю, что она спасла мне жизнь, и она продолжает это делать, - сказала Стефани Херфель в интервью телеканалу WKOW, входящему в холдинг ABC. - Я ей очень благодарна… Сьерра - подарок. Без нее, я не думаю, что наш разговор мог состояться".

По словам Херфель, удивительные подвиги Сьерры начались в 2013 году, вскоре после того, как у уроженки Мэдисона была диагностирована доброкачественная киста яичника. Женщине дали обезболивающее и отправили домой, но Сьерра делала все, чтобы предупредить хозяйку о беде.

"Она подошла и положила свой нос мне на живот, который я тотчас убрала", - вспоминает Херфель. На следующий день женщина обнаружила, что Сьерра прячется в шкафу, и она стала беспокоиться о поведении своей собаки и о своем здоровье.

"Она свернулась в калачик, ее нос был под хвостом, ее морда было полностью влажной, а брови сморщены", - пояснила Херфель и решила получить заключение у другого доктора. Этот медик после сканирования сказал женщине, что у нее рак яичников 3 стадии.

"Я просто испугалась", - сказала она в интервью, добавив, что после операции и шести месяцев лечения у нее наступила ремиссия, и у нее не было рака.

Но все изменилось в 2015 году, когда Сьерра снова начала странно себя вести, повторяя то же самое поведение, что и в первый раз. "Я знала, что что-то не так", - сказал женщина.

Вскоре врачи сообщили ей о том, что рак вернулся и распространился на печень, но Херфель была еще более потрясена, осознав, что Сьерра снова успешно обнаружила эту болезнь.

Она даже рассказала о удивительной способности хаски своему онкологу, который подтвердил, что ее подозрения могут быть верными. "Возможно, ваша собака обнаружила, что вы чувствуете себя плохо", - сказал доктор Кушнер.

Собака еще два раза выявляла наличие новых очагов онкологического заболевания у своей хозяйки, которая успешно проходила после этого курс химиотерапии.

Кстати, недавнее исследование Experimental Biology показало, что обоняние собаки в 10 тысяч раз точнее, чем у людей, что позволяет им определять запахи, которые не могут обнаружить люди. Чтобы доказать это, было протестировано четыре дрессированных гончих. Целью исследования было понять, могут ли они отличить нормальный образец крови от образца ракового пациента. Результаты показали, что собаки на 97 процентов обнаруживали кровь больного раком.