Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка России по волейболу

В столичном офисе Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) вчера состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, посвященного памяти великого игрока сборной СССР Константина Ревы.

"Финал четырех" пройдет в столичном Дворце спорта "Динамо" 25 и 26 декабря. "Бело-голубые" как хозяева решающей стадии были освобождены от выступления во втором групповом этапе турнира. Три других соискателя трофея билеты в Москву получили как победители своих квартетов.

По жеребьевке выходит, что 25 декабря в полуфиналах встретятся: "Зенит-Казань" - "Кузбасс" (Кемерово), "Динамо" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). На следующий день запланирован матч непосредственно за трофей, а игра за третье место с недавних пор в турнире не проводится.