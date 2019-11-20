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20.11.2019 14:59
Рубрика: Спорт

"Спартак" отказался от участия в чемпионате России по мини-футболу

Текст: Максим Домчев

Мини-футбольный клуб "Спартак" (Москва) отказался от участия в Высшей лиге. Московский клуб снялся с турнира после семи матчей.

Фото: Юрий Кузьмин / Pool / ТАСС
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Руководство клуба опубликовало сообщение на официальном сайте, не уточнив причину такого решения. "С сожалением сообщаем, что мини-футбольный клуб "Спартак" снимается с участия в сезоне-2019/2020 Высшей лиги первенства России по мини-футболу", - говорится в сообщении.

"Спартак" - чемпион России 2001 года, дважды команда становилась серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Наиболее вероятной причиной отказа от продолжения выступления в Высшей лиге является проблема с финансированием. "Спартак" провел семь матчей, в которых потерпел три поражения и четыре раза сыграл вничью.

Ранее от участия в чемпионатах России отказались некогда флагман российского мини-футбола "Дина", а самый титулованный клуб страны - "Динамо" - принял решение не выступать в Суперлиге и теперь играет в Высшей лиге.

Спорт Футбол Мини-футбол
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