Средняя начисленная зарплата в России выросла на 7,2 процента

По сравнению с августом реальные зарплаты в сентябре выросли на 1,3%. В январе-сентябре их рост составил 2,3%.

При этом пока нет данных о средних реальных зарплатах.

Отмечается только, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре составила 45 541 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 7,2%, в январе-сентябре 2019 года - также на 7,2%.