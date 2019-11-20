Сегодня Мосгордума одобрила проект федерального закона о стандартах работы детских комнат в ТЦ и других торгово-развлекательных учреждениях. Он предусматривает ряд требований как к аниматорам, так и к родителям.

Депутаты еще с прошлого созыва разрабатывали этот проект и неоднократно сами посещали анимационные зоны. А заговорили о нем после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Парламентарии решили прописать требования и к пожарной безопасности, и к персоналу, и даже к тем, кто оставляет ребятишек на аниматоров во время покупок. В течение всего года поступали предложения и от Роспотребнадзора, и от владельцев торговых центров. Все это сформировалось в проект федерального закона. В нем, в частности, предлагается ввести термин "временный присмотр за детьми". Это и есть сфера деятельности аниматоров. "Массовиками-затейниками" не смогут стать люди без медицинской книжки. Не возьмут на эту работу, согласно тексту законопроекта, и кандидатов с судимостью за тяжкие преступления.

Прежде чем оставить ребенка в игровой комнате, родители или другие представители ребенка будут обязаны предоставить документы администратору. С них возьмут письменное согласие на временный присмотр. В том числе и расписку в том, что у малыша нет инфекционных заболеваний. С взрослых также потребуют телефон: были случаи, когда до мам и пап, бегающих по торговым залам, не могли дозвониться.