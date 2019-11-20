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Рубрика: В мире

СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии

Текст: Юрий Сизов

Очередным давлением на прессу признал 20 ноября Союз журналистов России решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об остановке трансляции сразу девяти русскоязычных каналов на территории этой прибалтийской республики. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

Фото: iStock
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Подобные методы гуманитарного вандализма, по мнению секретаря союза Тимура Шафира, слова которого цитирует ТАСС, "является ни чем иным, как политически ангажированным действием, ограничением не только вещания, но и собственных граждан, аудитории на получение непредвзятой альтернативной информации о процессах, которые происходят не только в республике, России, но и в мире. Это не первый репрессивный случай", - напомнил представитель СЖ.

Запрет трансляций власти на этот раз объясняют тем, что владельцы и акционеры каналов якобы находятся в санкционном списке Евросоюза.

В мире Европа Латвия
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