СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии

Очередным давлением на прессу признал 20 ноября Союз журналистов России решение Национального совета по электронным СМИ Латвии об остановке трансляции сразу девяти русскоязычных каналов на территории этой прибалтийской республики. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

Подобные методы гуманитарного вандализма, по мнению секретаря союза Тимура Шафира, слова которого цитирует ТАСС, "является ни чем иным, как политически ангажированным действием, ограничением не только вещания, но и собственных граждан, аудитории на получение непредвзятой альтернативной информации о процессах, которые происходят не только в республике, России, но и в мире. Это не первый репрессивный случай", - напомнил представитель СЖ.

Запрет трансляций власти на этот раз объясняют тем, что владельцы и акционеры каналов якобы находятся в санкционном списке Евросоюза.