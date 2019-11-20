"Тоттенхэм" объявил о назначении Моуринью главным тренером команды

Лондонский "Тоттенхэм" официально назначил на пост нового главного тренера команды португальского специалиста Жозе Моуринью.

Во вторник "Тоттенхэм" отправил в отставку Маурисио Почеттино, при котором команда добилась серьезных успехов в последние годы. Однако старт нынешнего сезона откровенно не задался, и в итоге руководство клуба решило сменить наставника команды.

С Жозе Моуринью удалось договориться очень быстро. "Тоттенхэм" уже в среду утром сообщил о том, что контракт с новым главным тренером подписан до конца сезона 2022/23.

Председатель правления клуба Даниэль Леви отметил, что новый наставник команды - опытный специалист, который за карьеру выигрывал немало трофеев.

"Жозе - один из самых успешных тренеров в футболе. Он обладает огромным опытом, способен вдохновлять команды на победы и является отличным тактиком. Мы верим, что его приход принесет в раздевалку новый заряд энергии", - сказал Леви.

Сам Моуринью отметил, что для него большая честь возглавить такой клуб, как "Тоттенхэм".

"Рад работать в клубе с таким богатым наследием и страстными болельщиками, - сказал он. - Команда обладает качественными игроками в основном составе и перспективной молодежью. И меня привлекла возможность работать с ними".

За карьеру Моуринью выиграл 25 трофеев, включая Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Италии и Испании. Однако в последнем клубе - "Манчестер Юнайтед" у португальца все сложилось не слишком успешно.