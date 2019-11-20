Трамп пообещал ввести новые пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп пообещал поднять пошли на китайские товары, если торговая сделка с Пекином не будет достигнута.

"Китай заинтересован, что мне нравится. Посмотрим, что будет дальше. Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше", - сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопросы журналистов. Представители СМИ так и смогли понять, как все-таки продвигаются переговоры с КНР.

В октябре американская администрация сообщила о "значительном первом этапе" по урегулированию двусторонних споров в торговле. Но потом процесс "забуксовал". Теперь все ждут встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Когда она состоится, никто не знает.