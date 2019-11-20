Три старых смартфона Samsung получат Android 10

Компания Samsung планирует выпустить обновление своей фирменной оболочки One UI 2.0 на базе Android 10 для флагманских смартфонов Galaxy S8, выпущенных два с половиной года назад - весной 2017 года.

О грядущем апдейте пишет издание Windows United со ссылкой на представителей южнокорейского производителя.

Сроков выхода One UI 2.0 для бывшего флагмана в Samsung не называли, программу публичного бета-тестирования также пока не стартовала. В настоящее время аппарат работает под управлением Android 9 Pie.

Помимо Galaxy S8, грядущий выход оболочки на базе Android 10 анонсирован для линеек Samsung Galaxy S9 и Note 9. Публичное же бета-тестирование стартовало только для самых свежих флагманских линеек - S10 и Note10.