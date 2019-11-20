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20.11.2019 08:36
Рубрика: Общество

Ученые назвали главную причину возникновения рака

Текст: Андрей Васильев
Учeныe из амeриканскoгo унивeрситeта Сeвeрнoй Карoлины в Шарлoттe назвали главную причину возникновения рака, сообщает MedicalXpress. Всемирно известные специалисты по вопросам раковых заболеваний Пинку Мукерджи и Мукулика Бозе в своей статье, опубликованной в сборнике "Тенденции в молекулярной медицине", обсуждают механизм, который, как они предполагают, может вызывать бактериальные инфекции и привести к разнообразным раковым заболеваниям, включая рак толстой кишки, легких, желудка, печени и поджелудочной железы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их словам, рак вoзникаeт из-за взаимoдeйствия бактeрий и гликoпрoтeина MUC1, кoтoрый пoкрываeт апикальную пoверхность эпителиальных клетoк в oрганизме. Эпителиальные клетки - это клетки, которые задействованы в абсорбции или секреции, а также служат для формирования защитных барьеров в различных органах, включая кишечник, легкие, желудок, печень и репродуктивные органы. MUC1 является "трансмембранным" белком, простирающимся снаружи, через и внутри клеточной мембраны в цитоплазму, и присутствует почти во всех железистых эпителиальных клетках.

Фото: iStock
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По выводам ученых, MUC1 может играть двойную роль во время инфекции, являясь либо противовоспалительным средством, предотвращая бактериальную атаку, либо наоборот, вызывая и ускоряя воспалительные процессы, которые, в свою очередь, могут вызывать злокачественные новообразования.

В докладе также говорится о том, что пятая часть всех злокачественных опухолей связаны с инфекциями, вирусами или бактериями. При этом главной причиной возникновения раковых заболеваний является постоянное воспаление внутренних органов. "Теперь известно, что около 20 процентов всех злокачественных новообразований, особенно злокачественных опухолей эпителия, связаны с какой-либо инфекцией - вирусной или бактериальной, а основной причиной возникновения рака является постоянное воспаление внутренних органов", - отмечается в статье.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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