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Рубрика: В мире

В Австрии задержали шантажистов бывшего вице-канцлера Штрахе

Текст: Александр Саможнев

В Австрии по ордеру прокуратуры задержаны подозреваемые в организации так называемого дела "Афера Ибица". В настоящее время они находятся в камере предварительного заключения. Речь идет о владельце детективного бюро из Мюнхена, адвокате из Вены, гражданине Австрии и Сербии, а также о бывшем начальнике службы безопасности экс-вице-канцлера, сообщает газета Kronen Zeitung.

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По версии следствия, немецкий детектив Юлиан Х. и венский адвокат М. вступили в сговор с целью шантажа бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, чтобы потребовать от него 400 тысяч евро за выкуп компрометирующих материалов. С помощью своих сообщников они организовали на курорте в Ибице встречу политика с мнимой племянницей российского олигарха. Девушка сербского происхождения была выбрана на эту роль в результате своеобразного кастинга на тип женщин, которые визуально нравятся Штрахе. Этим как раз и занимались выходцы с Балкан. Они же арендовали виллу для консультаций с австрийским деятелем, организовали там видеосъемку. Со своей стороны, начальник службы безопасности экс-вице-канцлера следил за каждым его шагом и докладывал подельникам.

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Коварный план шантажистов сработал на все 100 процентов. После потребления алкоголя экс-вице-канцлер предложил "племяннице" помочь деньгами в избирательной кампании Австрийской партии свободы на парламентских выборах 2017 года взамен получения выгодных строительных подрядов в стране и приобретения доли в тиражной газете Kronen Zeitung.

Публикация в СМИ видео о встрече на Ибице вызвала эффект разорвавшейся бомбы. События пришлись как раз на парламентские выборы в Австрии и предстоящие в мае 2018 года выборы в Европарламент, на которых популистские партии, в том числе АПС, готовились дать бой европейским консерваторам. В результате громкого скандала канцлер Себастьян Курц заявил, что больше не верит представителям Австрийской партии свободы и расторгает коалиционное соглашение. В результате, были назначены досрочные парламентские выборы, которые с большим преимуществом выиграла консервативная Австрийская народная партия.

По данным газеты Salzburger Nachrichten, прокуратура исходит из корыстных соображений организаторов "Аферы в Ибице". Якобы детектив, вовлеченный в дело, требовал от своих сообщников просить, по меньшей мере, 400 тысяч евро за все подметные материалы. Следствие должно дать ответ о роли каждого задержанного в провокации против австрийского политика.

В мире Европа Австрия
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