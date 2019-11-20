Вся Германия обсуждает непостижимую трагедию, которая разыгралась в респектабельном районе Берлина. В стенах местной элитной клиники Schlosspark, расположенной совсем рядом со знаменитым дворцом Шарлоттенбург, злоумышленник набросился с ножом на главу терапевтического отделения, врача-гастроэнтеролога Фрица фон Вайцзеккера, когда тот читал научно-популярную лекцию о болезнях печени. Спасти 59-летнего доктора не удалось. Преступление оказалось тем более резонансным, что погибший был младшим сыном одного из самых популярных и уважаемых немецких политиков, первого президента объединенной Германии Рихарда фон Вайцзеккера.

Полиция Берлина не сообщила никаких подробностей по итогам допроса злоумышленника, с которым следователи работали всю ночь. Ни его имени, ни мотива преступления немецкие СМИ не знают. Известно лишь, что он гражданин ФРГ и почти ровесник своей жертвы - ему 57 лет.

Открытая лекция, во время которой был убит Фриц фон Вайцзеккер, проходила в корпусе психиатрического отделения клиники. Но, по предварительным данным, убийца не был ее пациентом, а пришел со стороны, как и многие другие слушатели - например, 33-летний офицер полиции, который любил в свободное время заниматься самообразованием и случайно оказался в аудитории во время трагедии. Именно он попытался защитить Вайцзеккера, когда неизвестный набросился на лектора с ножом, но сам был тяжело ранен. Сейчас угрозы жизни стража порядка нет, а вот врача спасти не удалось: несмотря на реанимационные процедуры, он скончался на месте. По свидетельству очевидцев, на задержание вооруженного преступника бесстрашно бросились два десятка человек, находившихся в зале. Именно они обезвредили мужчину и передали его в руки подоспевшей полиции.

Смерть доктора из известного в Германии семейства шокировала всех без исключения. Никто не понимает, кто и почему мог лишить его жизни. Уважаемый и опытный врач с солидной практикой, он возглавлял отделение клиники с 2005 года, а до этого успел поработать во Фрайбурге, Бостоне и Цюрихе.

Мог ли фанатик руководствоваться политическими мотивами - этот вопрос следствию еще предстоит проверить

Мог ли фанатик руководствоваться некими, с его точки зрения, политическими мотивами - этот вопрос следствию еще предстоит проверить. Наблюдатели обращают внимание, что преступление было совершено вскоре после очередной годовщины падения Берлинской стены и объединения Германии, которое произошло как раз во время президентства Рихарда фон Вайцзеккера, возглавлявшего высший государственный пост ФРГ с 1984-го по 1994 год. Его знаменитая речь 8 мая 1985 года по случаю 40-й годовщины капитуляции нацистской Германии вошла в новейшую историю страны и осталась в памяти немцев, которых президент призвал никогда не забывать уроки прошлого. Фон Вайцзеккер-старший скончался в 2015 году в возрасте 94 лет.