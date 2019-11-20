В доме, где родился Гитлер, разместят отделение полиции

Дом в австрийском городке Браунау-на-Инне (федеральная земля Верхняя Австрия), где в 1889 году родился лидер нацистов Адольф Гитлер, будет реконструирован, после чего в нем разместится отделение полиции, сообщает ТАСС. Ранее здание было выкуплено у владелицы за 812 тысяч евро.

В заявлении МВД Австрии отмечается, что при реконструкции здания не будут допускаться какие-либо привязки к самому Гитлеру или национал-социалистическому режиму.

"В результате перепланировки в здании будет размещено окружное управление полиции и полицейский участок Браунау-на-Инне, - говорится в комментарии ведомства. - Конкурсные предложения должны содержать инновационную и функциональную концепцию для использования под эти нужды".

Ожидается, что конкурс архитектурных решений пройдет в начале следующего года, после чего можно будет приступать к перестройке здания.