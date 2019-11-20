Школьники в баварском Шиллингсфюрсте нашли директора для своего учебного заведения благодаря креативному подходу и интернету. На объявление о вакансии, которое в течение долгого времени не вызывало никакого интереса, поступили сотни откликов.

Проблема нехватки руководителей школ возникла в Германии несколько лет назад, когда "старая гвардия" начала задумываться о пенсии. Несколько лет назад немецкая газета Die Welt сообщила, что в стране около тысячи начальных школ годами работают без директоров и их заместителей. Хуже всего дело обстоит в Берлине - руководства нет у каждой пятой "началки", и, по данным журналистов издания, поиск директоров идет годами. В земле Северный Рейн-Вестфалия из 2787 начальных школ в 345 нет директора, и в 670 - его заместителя. В средней школе ситуация чуть лучше, но и у них есть кадровые проблемы.

В школе имени Эдит Штайн, на сайте которой несколько месяцев висело объявление о вакансии директора, родители и ученики решили взять дело в свои руки. Дети сняли и выложили в популярный видеосервис YouTube ролик о своей школе, главный посыл которого: "Наша школа - это идиллия". И рассказали, что ищут человека с новыми идеями, который станет для школы "свежим ветерком". Их улыбающиеся лица, чудесный вид из окна директорского кабинета и трогательные призывы не оставили равнодушными потенциальных директоров по всей стране. Местные СМИ сообщают, что теперь школа в Шиллингсфюрсте не может отбиться от желающих ею руководить.