В Кремле допустили возможность запуска "Силы Сибири" в режиме телемоста

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин говорили о возможности проведения телемоста для старта газопровода "Сила Сибири". Об этом напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, примет ли участие Путин в запуске этого масштабного проекта 2 декабря.

"Было общение с Си Цзиньпином в Бразилиа буквально днями раньше на прошлой неделе. И Путин, и Си Цзиньпин говорили о возможности опосредованного участия через совместный телемост. Поэтому такая возможность сейчас прорабатывается", - сказал Песков.

"Безусловно, это знаковое событие. Важность его отмечалась и Си Цзиньпином, и Путиным", - подчеркнул представитель Кремля. "Нельзя исключать, что такой телемост состоится", - заявил он.