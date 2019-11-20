В МИД РФ назвали провокацией и абсурдом территориальные претензии Эстонии

В МИД РФ выразили сожаление в связи с тем, что власти Эстонии продолжают делать все более провокационные и абсурдные заявления вместо нормализации отношений между двумя странами.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал российские власти вернуть его стране "аннексированные территории".

"Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории. Сожалеем, что эстонское руководство вместо того, чтобы думать о нормализации отношений с Россией, продолжает делать все более провокационные и абсурдные заявления", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит официальный сайт ведомства.

По ее мнению, "подобная риторика отнюдь не способствует ни формированию позитивной повестки" отношений двух стран, "ни продвижению процесса ратификации двусторонних договоров о границе".