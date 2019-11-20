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Рубрика: Власть

Угроза с Юга

Николай Патрушев провел ежегодный "Совбез" СНГ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
Секретари советов безопасности стран СНГ в среду на ежегодной встрече в Москве обсудили американское вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Николай Патрушев: В отношении СНГ Запад проводит политику разрушению единого гуманитарного пространства. Фото: РИА Новости Николай Патрушев: В отношении СНГ Запад проводит политику разрушению единого гуманитарного пространства. Фото: РИА Новости
Николай Патрушев: В отношении СНГ Запад проводит политику разрушению единого гуманитарного пространства. Фото: РИА Новости

Кроме того, речь шла о последствиях для всей системы мировой стабильности выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также об агрессивной стратегии США в области кибербезопасности. Отдельно участники встречи обсудили борьбу с терроризмом, афганское и сирийское урегулирование, а также химические и биологические угрозы.

Началась встреча секретарей символично - с возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. С темы исторической памяти начал свое выступление уже на встрече с коллегами и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. По его словам, организаторы процесса фальсификации истории пытаются отнять у народов стран СНГ память о героическом прошлом и оставить их без будущего.

Фото: Давид Трахтенберг/ РИА Новости
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"Путем фальсификации истории, уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать нашу память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гарантов стабильности в Евразии", - заявил Патрушев. Обращаясь к коллегам из Содружества, он еще раз подчеркнул, что "наш священный долг - защитить историческое наследие Победы от искажений и спекуляций и передать эту вахту потомкам".

К секретарям совбезов обратился замглавы МИД России Сергей Рябков. Он еще раз подробно остановился на том, как США целенаправленно занимаются уничтожением сложившейся системы стратегической стабильности и ставят мир на грань катастрофы. Он напомнил, что размещенные в Польше и Румынии установки американских противоракет при использовании в них крылатых ракет покрывают всю территорию Белоруссии и центральную часть России. В то же время, как заявил Рябков, окончательного разрушения основ стратегической стабильности Россия допустить не может. Именно поэтому, по его словам, Владимир Путин призвал США и их союзников проявить встречную сдержанность в ракетном вопросе. В свою очередь замминистра иностранных дел призвал коллег по СНГ также проявить активность и твердую позицию и поддержать Россию в ее миролюбивой позиции.

Возвращаясь к теме вмешательства в дела суверенных государств, Николай Патрушев напомнил, что США в своей погоне за мировым лидерством свыше 130 раз вмешивались в дела порядка 50 стран с использованием военной силы. В то же время случаев давления на страны с использованием так называемой мягкой силы и санкционной политики со стороны США - на порядок больше. В качестве примера такого давления Патрушев привел Сербию.

Фото: EPA/ VALDA KALNINA
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Это подтвердил и специально приглашенный на встречу заместитель председателя правительства - министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович. Он подробно рассказал о тех трудностях, которые испытывает республика, пытаясь проводить независимую от Запада и США политику. Особенно хорошо, по его словам, это видно на примере признания коллективным Западом независимости исконно сербских Косова и Метохии.

Еще один иностранный докладчик - советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб - также коснулся долгосрочного присутствия на территории страны иностранного контингента. Наличие которого не помешало объединится "Аль-Каиде" и ИГИЛ (организации запрещены в РФ) и усилить свои позиции в стране. По данным спецслужб, в последнее время активизировались террористические организации на севере Афганистана, которые планируют экспансию в страны СНГ с помощью боевиков из числа граждан Содружества, которых насчитывается несколько тысяч. Естественно, что в связи с этим первостепенной задачей становится обеспечение безопасности южных границ СНГ.

США в погоне за лидерством свыше 130 раз вмешивались в дела 50 стран, используя силу

Как сообщил коллегам заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Коков, проблему составляют и те граждане СНГ, которые выехали для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. По его данным, из стран Содружества за эти годы присоединились к боевикам в Сирии около 10 тысяч человек, при этом около тысячи из них вернулись обратно. При этом он призвал обратить особое внимание на то, что жены и дети - члены семей боевиков - граждан СНГ подверглись профессиональной идеологической обработке и могут быть использованы по возвращении как живые мины замедленного действия.

Еще одна тема, которая, по словам Николая Патрушева, вызывает особую озабоченность, - это деятельность Пентагона по созданию по всему миру, прежде всего в странах СНГ, биологических лабораторий, в которых проводятся исследования инфекционных заболеваний и может создаваться биологическое оружие.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая с докладом по современным биологическим угрозам, сказала, что не хочет никого обвинять, но показала карту, на которой обозначены более 200 американских биологических лабораторий по всему миру. И вторую карту - где были обозначены очаги опасных заболеваний и вирусов за последние годы в разных странах. Так вот - карты странным образом совпали.

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