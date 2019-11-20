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20.11.2019 00:00
Рубрика: Культура

Прекрасная эпоха Фанни Ардан

В новом фильме актриса вернулась в свою молодость
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 262(8020)
После просмотра фильма "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса (в прокате - с 28 ноября) вы отправитесь домой, мучаясь. Тем самым чувством ностальгии о том самом времени, когда люди не сидели в гаджетах, о вкусной еде, на приготовление которой хватало времени, о неспешных разговорах вечерком, о реальном - а не виртуальном - кайфе. О прикосновениях, об отсутствии одиночества.

У вас в голове прочно засядет танго из фильма "Запах женщины", вы станете сравнивать Аль Пачино с Даниэлем Отоем, который играет в "Прекрасной эпохе" главную роль, и вспоминать, как же зовут ту французскую певицу, которая поет в фильме знаменитое Por una cabeza, и как же гениально было найти именно ее и попросить спеть именно это. Так же, как и "подключить" к этой картине Билли Холидей с The Man I Love. Да что уж там - каждый вдохнет душу в свои гаджеты, потому что по-другому выражать свои чувства большинство уже не умеет. Но хотя бы это…

Фото: kinopoisk.ru
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В новом фильме от режиссера картины "Он и Она" ("Мадам и Месье Адельман" - и вот для него лучшая рекомендация), премьера которого состоялась в Каннах в этом году в программе "Специальные показы", рассказывается о компании, которая по желанию клиента переносит его в любую эпоху - куда только он пожелает. Главный герой фильма Виктор в исполнении Даниэля Отоя прямо копирует историю жизни легендарного японского аниматора Хаяо Миядзаки, который, состарившись, приходит на студию, где работают молодые ребята уже с компьютерным бэкграундом, и рисует от руки по старинке, помогая им создавать шедевры анимации. Но это будет не в начале картины. Виктор - карикатурист, создатель комиксов. Однако газета, где он работал, теперь существует лишь в интернете, и почти все сотрудники из нее уволены. Он сам не у дел. И предпочитает "тестировать книги" в том мире, где его жена тестирует гаджеты. Она готова на все, чтобы сохранить молодость. Вместе с сыном затеяла компанию, которая снимает сериалы для сетевых платформ. Муж и сбегает от нее в 70-е, где они когда-то познакомились и где ему было хорошо. Жену играет Фанни Ардан. Накануне российской премьеры фильма обозреватель "РГ" поговорила с легендарной актрисой.

Когда я смотрела фильм "Прекрасная эпоха", мне хотелось плакать от ностальгии. Когда вы его посмотрели, испытали такое же чувство?

Фанни Ардан: Не знаю - ностальгия это или нет, но мне тоже хотелось расплакаться. Мне вообще на многих фильмах хочется плакать. Особенно когда на экране происходит нечто похожее на то, что я чувствую, о чем думаю, что мне близко.

Наверное, вас многие об этом спрашивают после роли в "Прекрасной эпохе", но есть ли время, по которому вы скучаете особенно и где хотели бы оказаться, если бы могли нанять такую компанию, как в фильме?

Фанни Ардан: Не могу сказать, что чувствую ностальгию по какому-то определенному времени. Думаю, что дело не в обществе и не в эпохе, а в событиях моей личной жизни. Это как коробка, где находится много всего, и, перебирая эти вещи, я могу "посетить" то или определенное событие много раз и при этом чувствовать ностальгию, когда думаю о моих братьях и сестрах, о дедушке, о стране... Все в этой "коробочке". И иногда разбирать "артефакты" очень печально, а иногда - радостно.

А что вы лично делали в 70-е годы прошлого века? Помню, что я впервые увидела вас в фильме "Соседка" Франсуа Трюффо, но это уже - 80-е...

Фанни Ардан: Я тогда была студенткой университета, изучала "политическое поведение". И я уже играла на сцене и начала сниматься в кино. Да, "Соседка", по сути, мой первый фильм. И я ностальгирую по времени, когда училась, могла до хрипоты спорить с людьми, которые не согласны с моим мнением, принимать или нет их точку зрения. Это было замечательное время для моего интеллектуального развития.

Режиссер "Прекрасной эпохи" Николя Бедос рассказывал в одном из интервью, что вам поначалу было трудно принять свою героиню в фильме и оправдать ее поступки. Но потом вы "примирились" с ней.

Фанни Ардан: Никогда не могу точно объяснить, как именно это получается, но я точно знала, что не хочу, чтобы моя героиня была жестокой и отвратительной. Мне было очень трудно изобразить ее такой, но... я нашла в себе чувство юмора, чтобы сделать ее отличной от меня, да еще и так, чтобы она была и умной, и хорошей. В принципе, это и было так прописано в сценарии, но режиссер хотел, чтобы диалоги были быстрыми и не тяжелыми, но при этом саркастичными и слегка жестокими.

А за что вы особенно любите свою героиню в этом фильме?

Фанни Ардан: За то, что она - свободная женщина, которая ничего не боится. Смело говорит о том, что чувствует и о чем думает. Я люблю играть свободных женщин, не конформисток, которые боятся осуждения общества.

А как вам понравилась работа в фильме "Прекрасная эпоха" актрисы Дории Тилье, которая сыграла вашу героиню в молодости? Вы ведь видели ее раньше в фильме Николя Бедоса "Он и Она", где она сыграла главную роль - жену всемирно известного писателя.

Фанни Ардан: Да, я очень люблю этот фильм. И да, Дория похожа на меня в молодости. Мне очень она нравится - Дория светлая, быстро все схватывает, и еще она очень милая. Мне было очень приятно, что именно такая актриса играет меня молодую.

Ваша героиня в погоне за молодостью быстро изучает гаджеты, снимает сериалы для придуманной сетевой платформы Starnet. А вы сами? Смотрите в интернете сериалы? Пользуетесь мобильным телефоном постоянно?

Фанни Ардан: Нет. Я не люблю гаджеты. Нет к ним никакого интереса, даже не думаю об этом. Да, у меня, как и у всех сейчас, есть и мобильный телефон, и компьютер, но я не спешу купить себе новую модель, как только она появляется. Мне это не нужно, и мне все равно, если кто-то из-за этого посчитает меня старомодной. А фильмы... Предпочитаю смотреть их на DVD или идти в кинотеатр. Люблю читать книги. И я не смотрю кино по телевизору, а тем более - на стриминговых сервисах, таких как Netflix.

Фото: Предоставлено "Capella film"
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Вы в фильме "Прекрасная эпоха" очень просто одеваетесь. Белые блузки, черные юбки. Это вам режиссер предложил или и в реальной жизни у вас такой стиль?

Фанни Ардан: Думаю, когда режиссер выбирал одежду для фильма, возможно, взял какие-то идеи, наблюдая за тем, как я одеваюсь в повседневной жизни. Я люблю белое и черное, предпочитаю эти цвета.

И духи с бергамотом, как ваша героиня?

Фанни Ардан: В жизни предпочитаю восточные, крепкие духи. Теми, что с бергамотом - не пользуюсь. Но когда я бываю в Ливане или в Бейруте, то всегда покупаю там духи с ароматом сандалового дерева.

Помню ваши изысканные черные платья, когда вы приезжали в Россию, в частности на кинофестиваль "Дух огня" в сибирский Ханты-Мансийск. Но вы ведь частый гость в нашей стране - не собираетесь ли снова с фильмом или спектаклем?

Фанни Ардан: Конечно, я бы хотела вернуться и играть - как в те разы, когда я приезжала со спектаклем "Корабль "Ночь", поставленным по пьесе французской писательницы Маргерит Дюрас. Или на фестиваль "У музы на пиру" по случаю дня рождения Александра Пушкина. Я настолько люблю Россию и так часто приезжала и работала в Москве и Санкт-Петербурге, что уже чувствую себя частью вашей страны. На самом деле я не люблю просто туризм - мне нравится принимать участие в различных проектах. Это и сближает по-настоящему.

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