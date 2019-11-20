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20.11.2019 20:41
Рубрика: Власть

В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам

Текст: Александр Гасюк

В Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в среду приняли резолюцию с призывом к Вашингтону прекратить практику задержек или невыдачи виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на международные мероприятия всемирной организации в Нью-Йорке.

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Соответствующее решение шестого комитета ГА было принято консенсусом без процедуры голосования, сообщает ТАСС.

"[Генассамблея] рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов <…> и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов - приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - цитирует информагентство приятный документ.

Сообщается, что инициаторами резолюции выступили Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В декабре он будет рассмотрен Генассамблеей в полном составе. При этом указывается, что результаты голосования всего состава ГА обычно схожи с позицией её комитета.

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