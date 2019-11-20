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Рубрика: Власть

В парламенте РФ ответили на призыв Эстонии "вернуть" территории

Текст: Татьяна Замахина
Эстонии гораздо выгоднее выстраивать отношения с Россией, чем выдвигать бесперспективные требования. Об этом заявили в комитете Госдумы по международным делам, комментируя эстонское требование вернуть Таллину якобы аннексированные территории.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Ранее спикер парламента республики Хенн Пыллуаас написал данное требование в соцсетях. "Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", - заявил политик, добавив, что Таллин хочет возвращения этих земель.

У призыва нет перспектив, ведь никакой аннексии не было, уверен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Чем делать безнадежные заявления, лучше сменить подход, заметил он.

"Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесет результатов, - поделился мнением парламентарий, - и будут все-таки на взаимовыгодных условиях строить наши отношения".

В аналогичном комитете верхней палаты парламента назвали требования "гипотетическими рассуждениями ни о чем".

Фото: iStock
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"Но одно плохо - то, что они носят ярко выраженный русофобский характер", - цитирует RT слова зампреда комитета Совета Федерации по международным делам, главы комиссии по защите государственного суверенитета Андрея Климова.

Он подтвердил, что перспектив добиться реализации требований у эстонских политиков нет. Однако такого рода призывы являются раздражителем в двусторонних отношениях, добавил сенатор.

Ранее в МИД заявили о недействительности Тартуского мирного договора. Республика настаивает на признании своих границ в рамках этого утратившего юридическую силу документа, который был заключен еще в 1920 году.

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