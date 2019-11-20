В прямом эфире у Соловьева украинский эксперт ударил американца

Небольшую потасовку устроили гости передачи Владимира Соловьева "Кто против?". В прямом эфире "России 1" украинский эксперт Василь Вакаров ударил американского коллегу Грэга Вайнера. О происшествии написал сам ведущий программы в своем Twitter.

"Василь отправил Грэга в нокаут..." - констатировал Соловьев.

Начался конфликт со спора о влиянии иностранных государств на политику Украины. Вакаров обвинил во всех бедах своей родины Вашингтон, а когда Вайнер попытался возразить - плеснул в него водой и толкнул.

Американец упал, ударившись головой о декорации, но, по словам очевидцев, в медицинской помощи не нуждается.

Передача была возобновлена после рекламы, но уже без участия конфликтующих экспертов.