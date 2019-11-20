Южные области Киргизии нуждаются в сохранении и развитии русскоязычного образования и пространства. Об этом заявили участники круглого стола, проведенного клубом региональных экспертов "Пикир" в городе Оше.

- В последние два года развитие регионов называется государством приоритетной задачей, - заявил сопредседатель клуба, политолог Игорь Шестаков. - Но ее невозможно решить без качественного образования, подготовки квалифицированных специалистов.

Несмотря на то что Киргизия остается единственной республикой на юге СНГ, где русский язык имеет официальный статус, количество его носителей продолжает сокращаться, а языковой вопрос - политизироваться. При этом потребность в русскоязычном образовании, напротив, растет. Как утверждают ошские педагоги, в классах с русским языком обучения нередко насчитывается по пятьдесят человек.

- Сегодня даже национальные школы открывают на своей базе русские классы, чтобы не терять учеников, - заявила директор школы-гимназии N21 имени Пушкина Манзура Асланова. - Но преподавать предметы на русском языке практически некому, поэтому нам приходится своими силами проводить переподготовку учителей из национальных школ. Я бы хотела попросить о помощи министерство образования КР и российские структуры. Нам необходимо открыть курсы переподготовки преподавателей.

- Население стремится изучать русский язык, - уверяет заслуженный учитель КР, преподаватель школы-гимназии N4 имени Кирова Галина Богомолова. - В нашей школе, рассчитанной на 1,5 тысячи ребят, учатся 3850 человек. Когда я спросила одного из учеников, зачем ему нужен русский язык, он ответил: чтобы достойно представлять Киргизстан на международном уровне.

Рост популярности русского языка в регионах Киргизии связан не только со стремлением жителей КР получить более качественное образование, но и с миграционными процессами. По мнению многих экспертов, граждане республики, владеющие русским языком, успешно адаптируются в России, куда выезжают на заработки.

- Из Ошской области в трудовую миграцию в Россию, только по официальным данным, за последние несколько лет выехали 200 тысяч человек, - утверждает консул РФ в Оше Андрей Григорьев. - Примерно столько же - из Джалал-Абада, а из Баткена - более 260 тысяч. Полагаю, это одна из причин, почему киргизстанцы хотят изучать официальный язык. При этом в самом Оше ситуация с русским языком несколько лучше, чем, например, в Баткене.

По словам завкафедрой факультета русской и славянской филологии Киргизского национального университета имени Баласагына Бактыгуль Дюшебековой, русский язык по-прежнему можно назвать достоянием республики. Благодаря ему местные жители приобщаются к мировой науке и культуре. Сокращение же русскоязычного пространства она объясняет главным образом социально-экономическими причинами.

- В первую очередь это связано с массовым оттоком русскоязычного населения, особенно из регионов республики, - отмечает она. - Вторая причина - закономерное усиление позиций государственного - киргизского - языка. Третья - проблемы экономического характера, которые, в том числе, приводят к нехватке педагогических кадров и снижению профессионального уровня педагогов.

Кстати



Несколько месяцев назад Киргизия обратилась к России с просьбой помочь решить проблему кадрового дефицита в школах. К началу учебного года на юг республики из РФ прибыла группа волонтеров - в основном учителей русского языка и литературы. Первый "десант" преподавателей из России, конечно, трудно назвать многочисленным. Он состоит всего из 17 человек. В следующем году, как ожидается, в Киргизию прибудут еще 34 педагога. Они также будут направлены в южные регионы КР.