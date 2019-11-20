Минсельхоз России по поручению вице-премьера Алексея Гордеева прорабатывает вопрос о введении ограничений импорта в Россию молочных смесей для детского питания и ингредиентов для их производства, сообщили "РГ" в пресс-службе вице-премьера.

"Алексей Гордеев поручил создать рабочую группу во главе с замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут и подготовить предложения по этому вопросу", - пояснили в пресс-службе, отметив, что вице-премьер не инициатор этого предложения, оно прозвучало от представителей отрасли.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера, "Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть, в частности, предложения о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию - адаптированные молочные смеси". Ранее в Совете Федерации их предлагали поднять с 5 до 15 процентов. Также предлагается ограничить ввоз путем квотирования. Вице-премьер поручил минсельхозу, минэкономразвития, ФТС, минфину и минпромторгу проработать возможность локализации в России полного цикла адаптированных молочных смесей. Сегодня около 95 процентов заменителей грудного молока - продукта, не имеющего альтернативы при вскармливании грудных детей, ввозится из стран Евросоюза и США. Между тем большую часть потребности россиян в сухих смесях - заменителях грудного молока должны закрывать российские предприятия, причем с полным циклом производства, уверены в правительстве. Сейчас в России потребляется около 40 тысяч тонн заменителя грудного молока в год.