В России могут ограничить импорт детских смесей

Министерство сельского хозяйства России по поручению вице-премьера Алексея Гордеева прорабатывает вопрос о введении ограничений на импорт в Россию молочных смесей для детского питания и ингредиентов для их производства, сообщили "РГ" в пресс-службе вице-премьера.

Алексей Гордеев поручил создать рабочую группу во главе с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут и проработать все предложения, пояснили в пресс-службе.

Как следует из протокола совещания у вице-премьера, Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено рассмотреть, в частности, предложения о повышении ставок ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию - адаптированные молочные смеси и об ограничении объема ввоза, в том числе путем квотирования.

Ранее о возможном введении ограничений сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол по итогам совещания.

Вопрос о детских молочных смесях уже поднимался раньше. Вице-премьер поручил Минсельхозу, Минэкономразвития, ФТС, Минфину и Минпромторгу проработать возможность локализации в России полного цикла адаптированных молочных смесей.