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20.11.2019 02:46
Рубрика: Власть

Куда идут деньги

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 262(8020)
В России вводится система мониторинга за движением денег в рамках национальных проектов. Она поможет контролировать выделяемые средства и выявлять недобросовестных исполнителей.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В начале встречи Путин напомнил, что просил выстроить работу по контролю за деньгами, которые направляются в рамках программ по нацпроектам. "Действительно, было ваше поручение нам совместно с Казначейством запустить механизм мониторинга за национальными проектами. На сегодняшний день механизм такой отлаживается", - сообщил Чиханчин. "Мы вышли на категорию выявления так называемых недобросовестных исполнителей и вышли на три формы взаимодействия: это профилактические факторы, когда мы не даем просто деньги растащить; препятствующие, то есть расторгаются договоры, контракты; и пресекающие - это уже уголовные дела", - пояснил он.

Видно, сколько выделено средств, сколько освоено

Создана единая оценка рисков, разработана таблица с раскладкой по каждому нацпроекту, по министерствам и ведомствам. "И мы видим движение: сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по кассе", - рассказал Чиханчин. По его словам, еженедельно делается сверка и доводится до заинтересованных ведомств. "Совместно с Генеральной прокуратурой, ФСБ, Казначейством выявляем эти узкие места и стараемся туда пройти", - отметил глава Росфинмониторинга.

Фото: kremlin.ru
Путину рассказали о проблемах по нацпроектам

Выделены основные направления. Это нацпроект "Экология" - как пионерный, его разбили по направлениям, например "Озеро Байкал", "Чистая среда". "Совместно с ФАС, ФСБ мы отработали по "Здравоохранению", по покупке, медицине Московской области: порядка 450 млн - расторгнуты контракты с недобросовестными исполнителями, - сообщил глава Росфинмониторинга. - Аналогичная ситуация в Крыму, Севастополе. Тоже такая же проведена работа, и там тоже порядка 400 млн. И уже есть, к сожалению, уголовные дела там, где национальные проекты идут". "По мере того как будет ситуация развиваться, мне регулярно докладывайте", - резюмировал Путин.

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