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20.11.2019 03:15
Рубрика: Экономика

В Роструде объяснили, можно ли присоединить отпуск к новогодним каникулам

Текст: Марина Гусенко
Новогодние каникулы или майские праздники можно продлить, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком. Правда, для этого должно быть соблюдено несколько условий. Каких именно - "РГ" рассказали в Роструде.
Фото: Photoxpress Фото: Photoxpress
Фото: Photoxpress

Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя. Человек может уйти в него и раньше - по соглашению сторон.

Фото: kieferpix / iStock
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Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется по соглашению с работником.

Таким образом, работник может пойти в отпуск в любое время, в том числе с 9 января, если это было заранее прописано в графике отпусков или проговорено с работодателем - физическим лицом.

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен - под роспись.

Подробности читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Трудовое законодательство
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