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Рубрика: Экономика

В РЖД рассказали, как будет выглядеть обновленный "Сапсан"

Текст: Ольга Игнатова

Менее чем через месяц - утром 18 декабря - из Москвы в Санкт-Петербург отправится обновленный скоростной поезд "Сапсан". Именно в этот день 10 лет назад началось регулярное высокоскоростное сообщение между двумя столицами.

Фото: Дмитрий Горностаев/ РИА Новости
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Сейчас, как сообщает телеканал Совета Федерации "Вместе-РФ", меняется внутренняя отделка поезда. А до этого российские специалисты и их коллеги из компании Siemens поменяли внутренние детали.

Пассажиры увидят новый цвет сидений. Вместо привычных голубых, кресла станут бежево-коричневыми с ярко-алыми юбилейными подголовниками. В центральной консоли между креслами, кроме привычного пульта управления медиасистемой, появится розетка и два USB порта, поэтому в дороге легко можно будет зарядить планшеты и телефоны, не вставая с места.

Фото: Александр Корольков/РГ
Пассажирам представлен новый плацкартный вагон

В окнах установили новые более плотные светозащитные шторы. В вагонах люминесцентные лампы заменили на светодиодные. Они могут давать и яркий, и более приглушенный цвет.

Полы будут застелены новым толстым коричневым ковролином, который приглушает стук колес о рельсы и не вызывает аллергии.В каждом вагоне эконом-класса появится кулер с водой, в туалет будет пеленальный столик, а на потолке станет больше мониторов.

Модернизированы будут все 16 действующих составов "Сапсана". Сейчас поезд ходит на маршрутах Москва - Санкт-Петербург - Москва и Нижний Новгород - Санкт-Петербург - Москва. Скорость движения поезда составляет до 240 км/ч.

Экономика Транспорт Железные дороги Законодательная власть Совет Федерации Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" РГ-Фото
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