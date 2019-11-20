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Рубрика: В мире

В Швейцарии владелица киоска выложила в Сеть видео работы подчиненных

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStoсk Фото: iStoсk
Фото: iStoсk

В Швейцарии разразился скандал. Власти раскритиковали действия владелицы цветочного киоска, которая выкладывает в сеть видео повседневных занятий своих сотрудников, сделанных с помощью тайно смонтированной камеры, сообщает портал 20min.ch.

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Против съемок выступил отраслевой союз "Зеленые профессии Швейцарии" (GBS). "Бывшая работница магазина пожаловалась, что ей неприятно целый день находиться на виду у незнакомых людей", - заявила председатель организации Барбара Йорг. По ее словам, представители объединения были на месте и потребовали прекратить съемки. Со своей стороны, владелица киоска утверждала, что ничего плохого не сделала. Она лишь заинтересована в увеличении продажи товара, именно на привлечение потенциальных покупателей и нацелено повседневное видео. Тем не менее, на какое-то время сняла видеокамеру.

Дело дошло до уполномоченного по защите личных данных Хуго Вайлера. "Установка камеры по месту работы не вызывается ни необходимостью, ни целесообразностью", - отметил он. При этом указал, что оправдания незаконных действий рекламными целями не выдерживает критики. Ведомство поддержит требования отраслевого объединения при наличии жалобы от персонала цветочного киоска. "Граждане должны проявлять заботу о защите своих личных данных", - заключил чиновник.

В мире Европа Швейцария
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