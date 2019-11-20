В Верховной Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Как сообщает РИА Новости, украинский парламентарий также заявил, что Зеленский и его команда принесут "разорение и уничтожение" нации.

Как подчеркнул Кива, пока Киев рассказывает про "агрессию России", "мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам".

"Я переживаю, что у Зеленского просто не хватит опыта, а те люди, которые находятся рядом с ним, они его заведут в блуд", - приводит информагентство слова депутата ВР.