Вице-премьер Акимов предложил обновить электрички за счет средств ФНБ

Парк пригородных поездов может быть обновлен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2019".

"Планируем обратиться к руководству страны для того, чтобы привлечь средства ФНБ", - сказал Акимов (цитата по ТАСС). В частности, речь может идти о 40 миллиардах рублей, отметил он.

Как пояснил вице-премьер, этот вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по транспорту. Предполагается задействовать источники финансирования внутри РЖД, направляя часть прибыли на амортизацию и на инвестирование в новый состав.

Также предполагается выйти с предложениями о снижении цены заемного капитала, который потребуется привлечь для модернизации подвижного состава и закупки новых вагонов.