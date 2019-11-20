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20.11.2019 02:40
Рубрика: Власть

Гриппом заболел - "самострел"

Владимир Путин сделал прививку от инфекции и другим советует
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 262(8020)
За последние 13 лет в России более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в Кремле.
Владимир Путин общается с коллективом городской больницы № 1 в Брянске. Архивное фото, 2017 год. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Владимир Путин общается с коллективом городской больницы № 1 в Брянске. Архивное фото, 2017 год. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин общается с коллективом городской больницы № 1 в Брянске. Архивное фото, 2017 год. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент спросил министра здравоохранения, как идет вакцинация в этом году, и поинтересовался у членов правительства, привились ли они от гриппа. Сам президент такую прививку уже сделал.

Сезон гриппа в стране уже наступает или наступил, заметил Владимир Путин. Он обратил внимание, что за последние годы заболеваемость им сократилась очень значительно - более чем в 13 раз.

Фото: iStock
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- Действительно, за последние годы произошло снижение заболеваемости, потому что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза, - сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Самый эффективный способ борьбы с гриппом - это профилактика методом вакцинации", - подчеркнула она. По словам министра, в этом году Всемирная организация здравоохранения опубликовала актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, при этом оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Это штамм "Брисбен", который напоминает свиной грипп 2009 года, и второй штамм - H3N2 "Канзас". При этом отечественные производители разработали вакцины в срок, они высокотехнологичные, безопасные, создают высокий иммунитет, отметила министр.

Объем госзакупок вакцин позволяет привить более 45 процентов россиян. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Сейчас - межэпидемический период, но к концу декабря ожидается повышение заболеваемости, заметила Скворцова. Все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной, сделаны, заверила она. "Готовность в регионах полная, Росздравнадзор по поручению минздрава проверил: во всех регионах есть двухнедельный несгораемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мобилизовано 100 тысяч инфекционных коек, проверены все реанимационные отделения в инфекционных стационарах", - доложила министр.

Что касается вакцин, то объем государственных закупок составил 62,9 миллиона доз, это позволит привить более 45 процентов россиян и более 75 процентов населения из группы риска по здоровью, рассказала глава минздрава. По ее данным, по состоянию на 8 ноября прививку сделали более 55 миллионов человек. Как оказалось, в их числе - и президент.

Фото: istockphoto.com
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- Вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска? - поинтересовался Владимир Путин.

- Как вы определите, Владимир Владимирович, - улыбнулась Скворцова.

"Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, это тоже группа риска, - заметил глава государства. И спросил: "Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто из членов правительства делал прививку?" "Раз-два-три", - посчитал поднятые руки Путин. "Три человека. Четыре, я тоже сделал", - сообщил он. "Гриппом заболел - "самострел"! Ну а как? - прокомментировал ситуацию президент. - Можно предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Прививки и вакцинация
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