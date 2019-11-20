О новых тенденциях в российской экономике, необходимости повышать доходы граждан, а также о перспективах отношений с США и Украиной президент Владимир Путин рассказал на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" форума ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

Цена стабильности: инфляция под контролем

Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России отмечаются позитивные тенденции, констатировал Владимир Путин. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента, за три квартала этого года он скромнее, но с четвертого наблюдается ускорение. Сокращается безработица - в среднем за январь-сентябрь этот показатель 4,6 процента. "Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заметил глава государства. "Рост потребительских цен составил 3,6 процента, а в начале следующего года можем увидеть три и даже ниже", - предсказал он. "Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали", - констатировал президент. И здесь есть риски для оживления экономики, поэтому вопрос будет на постоянном контроле.

Большим достижением глава государства назвал ценовую стабилизацию. Это результат работы правительства и ЦБ. Кстати, действия Центробанка Путин оценил как удовлетворительные и на уточняющий вопрос пояснил, что по трехбалльной шкале это значит "отлично". При этом президент призвал кабмин и деловое сообщество добиться кардинальных сдвигов в улучшении производительности труда, напомнив, что при правительстве будет создан единый центр в поддержку движения WorldSkills.

Доходы граждан стоят на месте: нужно менять ситуацию

Наряду с ОПК и добывающим комплексом надо нарастить возможности других сфер, прежде всего - гражданских. "Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта", - считает президент. Задача - запустить новый инвестиционный цикл, чтобы ежегодные вложения в основной капитал составили 25 процентов, а в перспективе - 27 процентов ВВП. В этом году 21,6 процента, по предварительным оценкам, привел цифры Путин. Прирост инвестиций, по прогнозу правительства, в будущем году составит 5 процентов, в 2021 году - 6,5 процента.

"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы... в освоение перспективных рыночных ниш", - убежден глава государства. Один из ключевых индикаторов экономического развития - реальные доходы населения. "Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию, - сказал Путин. - Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные". При этом, по его словам, "залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан - это, конечно, динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие предприятий и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру".

Залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан - это, конечно, динамичное развитие экономики в целом

Еще президент заявил, что исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты (64 процента). "И это вопрос, на который мы должны обратить особое внимание", - считает он. Очень большой объем средств на цели нацпроектов выделяются из федеральных источников, а осваиваться должны в регионах. Сейчас взаимодействие правительства и руководства регионов налаживается. "У нас нет цели побыстрее истратить эти деньги, нам результат нужен... Это в конечном итоге отразится на благосостоянии людей, на росте их доходов", - сказал Путин.

Президент отметил, что проекты для вложения средств ФНБ находятся в продвинутой стадии подготовки. "Разбрасываться деньгами не будем", - предостерег он. Не пойдут эти деньги и на развитие нефтегазовой отрасли. Зато будут потрачены на инфраструктуру.

Экология против энергетики: нельзя в пещеры

Глава государства ответил на вопросы участников форума. В частности, обрисовал пагубные последствия отказа от газовой энергетики. "Сегодня российский энергобаланс один из самых зеленых в мире", - отметил Путин. Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация составляют его значительную часть. "Пренебрежение самым чистым углеводородом - газом - странно", - сказал он. "Когда продвигают идеи подобного рода, мне кажется, человечество может опять оказаться в пещерах, потому что не будет ничего потреблять", - объяснил президент. И если всю энергетику свести к нулю и полагаться на энергию воды, ветра и приливов, то человечество не сможет выжить и сохранить свою цивилизацию. "Когда подобные идеи продвигаются, в силу вступают не интересы подавляющего большинства стран в борьбе за экологию, а конкурентные интересы", - убежден он.

Ввели санкции - получили эффект бумеранга

Вопрос о санкциях и перспективах их отмены российский лидер переадресовал администрации США: "Не мы же вводили санкции против нас самих - это сделал конгресс США". "Это вынудило нас заниматься импортозамещением там, где мы считаем, это касается наших национальных интересов, связанных с безопасностью страны", - напомнил президент. Это широкий спектр отраслей: сельское хозяйство, медицина, фармацевтика, ОПК. "И в целом мы достигли очень серьезных положительных результатов", - оценил Путин.

Глава государства признался, что после первого объявления о санкциях у него была определенная тревога. Но в итоге сделан очень серьезный большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета России. "Все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - считает президент. Минусы для всех исчисляются миллиардами долларов: по подсчетам самих европейцев - потери составили 50 млрд. "У нас гораздо меньше", - сравнил Путин. Санкции, которые последнее время вводит администрация США, коснулись свыше 400 компаний и почти 300 граждан. Но у них эффект бумеранга, считает он. "Взяли, запретили своим компаниям работать на шельфе. Зачем? Компании вложили определенные средства в тот или иной проект и были вынуждены уйти с потерями. Кого наказали-то? Сами себя и наказали. В ногу себе выстрелили, вот и все", - заметил президент.

Что ждать от Киева?

Владимир Путин заявил, что не знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским лично. "Никаких, - ответил он на вопрос о том, какие у него отношения с Зеленским. - Я его не видел никогда, мы не знакомы, по телефону разговаривали. Кажется, симпатичный человек, искренний, хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я не знаю". Но позитивные шаги были - разведение сил и средств в двух населенных пунктах, продолжил он. Впрочем, обстрелы с украинской стороны продолжаются, но глава государства надеется, что возвращения в "серые зоны" украинских военных не будет. Говоря о перспективах развития отношений Москвы и Киева, Путин заметил, что в значительной степени они будут зависеть от украинской стороны: постоянно поднимаются неприемлемые и контрпродуктивные вопросы с точки зрения урегулирования на Донбассе. Например, что Минские соглашения будут пересмотрены, что принятый Радой закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен другим, причем Зеленский сам не знает, каким.