Владимир Семашко: Я по жизни убежденный оптимист

Свое 70-летие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Ильич Семашко встречает в привычном ему режиме - на работе. 20 ноября он с раннего утра принимает участие в Российско-белорусском экспертно-медийном форуме.

Как признался "СОЮЗу" сам Владимир Ильич, пышных празднеств по поводу собственного дня рождения он не любит, собирается отметить юбилей в узком кругу домашних и друзей.

На вопрос, какие черты в своем характере он считает главными, дипломат поделился, что по гороскопу он - Скорпион. А значит, характер имеет непростой, но зато всегда добивается поставленной цели. Кстати, супруга посла тоже рождена под знаком Скорпиона. Еще на свадьбе молодым предсказали: либо они разбегутся на второй же день, либо проживут вместе всю жизнь. "У нас получилось по второму варианту", - говорит Владимир Ильич. - Семья - мой самый надежный тыл".

Владимир Семашко родом из города Калинковичи Гомельской области. По специальности инженер-механик, долгие годы проработал в сфере промышленности, считается одним из создателей топливно-энергетического комплекса республики. Признается, что просто не мыслит своего существования без работы. Этого человека с негромким, но стальным голосом глубоко уважают и ценят и в Беларуси, и в России. Владимир Ильич был министром энергетики, первым заместителем премьер министра Беларуси, в кабинете министров Андрея Кобякова - вице премьером. В должности посланника Республики Беларусь в Российской Федерации Семашко работает с ноября прошлого года.

Поздравляем Владимира Ильича с юбилеем и желаем ему долгих счастливых плодотворных лет жизни.