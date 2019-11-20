Власти Турции прояснили ситуацию с операцией в Сирии

Речи о возобновлении операции в Сирии не идет, об этом турецкие власти заверили посла России в Анкаре, сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил, что Анкара готова к возобновлению наступления в Сирии в случае, если Россия и США не выполнят обязательства по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что между представителями правительства Турции и послом РФ в Анкаре был контакт. Турецкие представители заверили, что речь идет о недоразумении, никто в Анкаре не подвергает сомнению усилия России на сирийском направлении. В этой связи ни о каком возобновлении операции "Источник мира" не идет. Накануне в Минобороны РФ уточнили, что Россия в полном объеме выполняет положения Сочинского меморандума по Сирии.

Напомним, Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в том числе, о выводе курдских формирований за пределы 30-километрового буфера безопасности, а также о совместном патрулировании границы российской военной полицией и сирийской пограничной службой.