Врачи назвали главные ошибки молодых родителей

Большинство молодых родителей, как правило, активно готовятся к появлению малыша и подробно изучают различные наставления о правильном уходе и воспитании ребенка. Однако, даже самые подготовленные мамы и папы в первые недели жизни младенца не застрахованы от ошибок.

"Самая большая ошибка, которую я бы вынесла на первое место, - отказ от прививок. Именно она влечет за собой самые тяжелые последствия", - заявила изданию "ВМ" педиатр Татьяна Буцкая.

Врач также раскритиковала родителей, отказывающихся от грудного вскармливания в пользу специальных смесей. Дело в том, что заменители грудного молока - не питание, а лекарство. Причем даже самое совершенное детское питание не может состязаться с грудным молоком, где есть стволовые клетки, способствующие росту ребенка.

"Когда малыш рождается, у него несовершенно все, и именно грудное вскармливание необходимо для его полноценного развития. И только из-за своей слабости, из-за того, что ночью кормить тяжело, переводить ребенка на заменители нельзя", - считает Татьяна Буцкая.

Другая ошибка - строго соблюдать режим питания и кормить по часам.

"Раньше это было очень модно, но у новорожденных, особенно в первые полгода, может быть хаотичный режим кормления. Если показано кормление смесью, тогда, к сожалению, да, только по часам", - говорит педиатр.

Поскольку сейчас грудное вскармливание в приоритете, то соки можно давать по две-три капельки только с шести месяцев, и то не фруктовые, а овощные. Кроме того, ребенка не надо перегревать и кутать. Приемлемая температура воздуха в комнате - это 22 градуса. Во время прогулки, чтобы узнать не замерз ли малыш, следует щупать не нос, а грудку или спинку. А еще лучше не давать младенцу на улице сосать соску, особенно зимой - слюни текут и лицо обветривается.

Существует также много мнений на тему детских капризов. Некоторые специалисты считают, что ребенок должен самостоятельно успокаиваться.

"Мое личное мнение - когда ребенок расстроен, его надо взять на руки. Говорят еще: если малыш плачет, выйдите из комнаты и закройте дверь - он отплачется и успокоится. Мне кажется, что именно в этот момент у него наступает разочарование в мире", - считает врач.