Вашингтон дожал своих партнеров по НАТО, добившись от союзников по военно-политическому блоку признания космоса полноценной областью его операционной деятельности наряду с наземным, воздушным, морским и киберпространством. Такое решение принял прошедший накануне в Брюсселе совет министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса, открыв тем самым прямую дорогу к дальнейшей милитаризации космоса.

Предваряя встречу глав МИДа натовских стран, которая в свою очередь призвана финализировать повестку декабрьского саммита НАТО в Лондоне, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о решении официально закрепить операции альянса в космическом пространстве.

"Космос необходим для защиты и сдерживания, для раннего предупреждения, связи и навигации", - заявил генсек НАТО, добавив, что Североатлантический альянс не намерен размещать там оружие, исходит из оборонительных соображений и будет действовать в полном соответствии с международным правом.

Не секрет, что "адаптация к новым угрозам" велась в брюссельской штаб-квартире НАТО с подачи США. Вашингтон в последнее время усилил давление на членов организации, призывая их интенсифицировать сотрудничество в космической сфере и объединить усилия для проведения совместных операций в космосе. Во вторник стало известно о том, что мечтающий о доминировании на космическом поле боя Пентагон рассчитывает не только на обмен информацией со своими союзниками, но и на "совместные действия" на орбите Земли. Об этом, выступая в минувший понедельник в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, заявил глава Космического командования США Джон Реймонд. В частности, по словам четырехзвездного генерала, американские военные исходят из необходимости обмена полезной массой на выводимых в космос спутниках. При этом, что конкретно планируется запускать в безвоздушное пространство и в каких целях, было, разумеется, опущено.

Известно, что в настоящее время "космическое сотрудничество" в рамках НАТО, которому принадлежит около 60 процентов от порядка 2 тысяч спутников на орбите Земли, в основном сосредоточено на взаимном предоставлении навигационной и разведывательной информации американскими системами глобального позиционирования GPS и европейской Galileo.

Между тем среди европейских стран - членов альянса нет единства по вопросу затратного курса на милитаризацию космического пространства. Так, за исключением Франции и Британии, располагающих достаточно развитыми технологиями в этой сфере, остальные натовские страны, включая Германию, "некомфортно или негативно настроены к разработке и использованию оружия в космосе", отмечает ресурс breakingdefense.com. Тем не мнение, видимо, памятуя о широко известном скептическом отношении президента США Дональда Трампа к эффективности НАТО, европейцы на всякий случай решили и здесь угодить "старшему товарищу", продемонстрировав Вашингтону свою потенциальную полезность.

В Москве хорошо известно, что аналитики НАТО видят главными противниками в космическом противостоянии Россию и Китай. Для противостояния с ними в США активно разрабатывают различные оборонительные антиспутниковые, а также наступательные космические системы вооружений наподобие засекреченного орбитального беспилотного самолета X-37B. Этот аппарат вернулся из космоса в конце октября месяца, проболтавшись на орбите целых 780 дней и проделывая некие секретные эксперименты. Еще два года назад о выходе Соединенных Штатов в околоземное космическое пространство с оружием заявляла, в частности, министр ВВС США Хезер Уилсон, которая отметила, что "мы переходим к космосу как к пространству ведения военных действий". Едва ли приходится сомневаться, что в эту логику Вашингтон подтянет и своих союзников по НАТО.

Среди европейских стран - членов альянса нет единства по вопросу затратного курса на милитаризацию космического пространства

На этом фоне позиция России о недопустимости милитаризации космоса хорошо известна, а о том, что соответствующие планы США негативно влияют на международную безопасность, неоднократно заявлял МИД России. Ранее Москва и Пекин на площадке ООН выдвинули совместный проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Начальным шагом к нему являлось принятие государствами политического обязательства о неразмещении первыми вооружений в космическом пространстве. Однако из-за позиции Вашингтона этот документ так и не начали обсуждать.

Вместе с тем у России есть чем ответить на объединение военно-космического потенциала НАТО и включения альянсом космоса в свою операционную среду. По мнению экспертов, в случае возникновения угрозы нашим национальным интересам речь может идти о возможности возобновления советских проектов лазерных и кинетических средств поражения средств космического базирования. А уже имеющимся у нас и известным широкой публике ответом на милитаризацию космоса со стороны США и НАТО являются недавно поставленный на боевое дежурство лазерный комплекс "Пересвет" и зенитно-ракетная система С-500, способная поражать цели в ближнем космосе.

Компетентно

Сергей Ермаков, ведущий научный сотрудник Центра трансатлантических исследований РИСИ

Стремление НАТО сделать космос очередной операционной средой вызвано прежде всего давлением со стороны США. Это очевидно, поскольку американцы традиционно уделяют огромное значение влиянию технологий на ведение боевых действий. А НАТО как военный блок следует в фарватере американской военной мысли, и члены Североатлантического альянса таким образом реагируют на усиление космической направленности в вооруженных силах главного столпа НАТО - США.

На самом деле для некоторых стран альянса, таких, например, как Франция, космос уже давно является операционной средой. А североатлантический альянс последовательно развивает свой военный потенциал в этой области, в том числе и на практике. В рамках прошлогодних крупных учений Trident Juncture уже отрабатывались определенные элементы ведения действий натовских союзников с привлечением космических средств. Были сделаны определенные выводы, которые показывали нехватку этого потенциала у стран - членов альянса, а также то, что настала необходимость создавать определенные структуры управления в рамках НАТО и больше внимания уделять этой проблеме.

Пока речь идет о таком направлении использования космоса НАТО, как разведка, целеуказание и коммуникации.

Но в целом натовские аналитики отвечают - космос будет той средой, где в перспективе могут вестись военные действия. Пока НАТО всячески отмежевывается от планов сделать космос ареной поля боя. Они говорят, что он будет использоваться в чисто оборонительных целях. Но тем не менее мы все понимаем связь между обороной и нападением.

И мы понимаем, что сейчас ключевое значение приобретает именно важность, точность целеуказания, разведки и позиционирования. Еще один важный для НАТО элемент в том, что космос объявлен операционной боевой зоной, заключается в том, что на него будет распространяться и 5-я статья Вашингтонского договора, то есть коллективной обороны. И таким вот образом американцы будут подталкивать союзников для решения своих военно-политических задач, в том числе в отношении основных геополитических противников - России и Китая.