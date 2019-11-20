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20.11.2019 16:40
Рубрика: Власть

Закон об ограничениях на выезд для экс-сотрудников ФСБ прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина

Ради их же собственной безопасности бывшим сотрудникам ФСБ ограничат выезд за рубеж на срок до пяти лет. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.

Необходимо принять меры, чтобы защитить российских граждан, пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Дело в том, что нередко экс-сотрудников задерживают и привлекают к ответственности за рубежом. И только по причине того, что они проходили службу в органах безопасности.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Наиболее активную работу в этом направлении ведут грузинские и украинские спецслужбы, рассказал парламентарий.

Выезд за рубеж будет ограничен не всем подряд и не во все страны. А только тогда, "когда существует опасность недружелюбных действий" в отношении конкретного человека. Кроме того, если есть риск провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

- Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений, - уточнил глава комитета.

Таким образом, мера будет применяться при наличии информации об угрозе, причем правила применения ограничений разработает сама ФСБ.

- От откровенно враждебных и провокационных действий со стороны ряд иностранных государств могут пострадать и страдают порой не только сами военнослужащие, но и члены их семей и дети, - подчеркнул член комитета по делам СНГ Артем Кавинов, выступая от парламентского большинства.

Он добавил, что законопроект пресекает возможность несанкционированного доступа к секретной информации.

В Госдуме также не исключили, что в перспективе будет рассмотрен вопрос об ограничениях для экс-сотрудников других правоохранительных органов.

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