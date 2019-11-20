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Рубрика: Власть

Замглавы МИД РФ призвал к восстановлению мира в Афганистане

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что восстановление мира в Афганистане является главным фактором укрепления безопасности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Дипломат отметил, что террористическая угроза в регионе носит реальный характер, и одним из источников подпитки активности террористов остаются доходы от наркотрафика.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Солидарные усилия государств-членов ШОС нацелены на формирование глобальной архитектуры, надежной безопасности и устойчивого развития, приводит слова Моргулова РИА Новости.

Территория Афганистана остается главным источником терроризма на пространстве ШОС. В стране насчитывается от 2,5 до четырех тысяч боевиков, которые ассоциируют себя с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). При этом террористы рассматривают государства-члены ШОС, и в первую очередь страны Центральной Азии, в качестве вербовочной базы для пополнения своих рядов и распространения радикальной экстремистской идеологии.

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