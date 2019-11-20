Ученые рассказали о взаимосвязи завтрака с результатами экзаменов

Исследователи из британского Университета Лидса доказали, что школьники, пропускающие завтрак в дни учебы, получают худшие отметки на выпускных экзаменах, нежели их регулярно завтракающие сверстники. Об этом пишет Eurekalert со ссылкой на исследование, размещенное в журнале Frontiers in Public Health.

Ученые проанализировали оценки, которые получают учащиеся средней школы на экзаменах GCSE (General Certificate of Secondary Education - сертификат об обязательном среднем образовании). А также провели опрос около 300 учеников: 29 процентов детей заявили, что редко завтракают в школе или вообще не завтракают, 18 процентов едят утром иногда, а 53 процента - часто.

На экзаменах GCSE используется шкала оценок от A до G, результаты учитываются при последующем обучении. Как выяснилось, у детей, пропускающих завтрак, оценки были в среднем на два уровня ниже, чем у тех, кто завтракал часто.

Исследователи подчеркивают, что они учитывали в своей работе и другие важные факторы - социально-экономический статус, этническую принадлежность, пол, возраст детей и индекс массы тела каждого из них. "В этом отчете представлены убедительные доказательства тому, что правильный завтрак улучшает успеваемость детей. Это подтверждает наши собственные выводы об улучшении способности концентрироваться у ребенка, готовности учиться, поведения и пунктуальности", - подчеркнул руководитель британской национальной программы школьных завтраков Никола Долтон.