На проходящем в Хельсингборге (Швеция) чемпионате Европы по керлингу женская сборная России во вторник одержала победу над командой Латвии (8:5) и продолжает находиться в лидирующей группе.

Ранее скип (капитан) Алина Ковалева, ее партнерши Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина из питерского спортклуба "Адамант" под руководством тренеров Ирины Колесниковой и Даниэля Рафаэля взяли верх над Эстонией (7:1), Германией (7:5), Данией (9:3), Чехией (7:3), однако уступили Швейцарии (3:7).

С показателем пять побед и одно поражение Россия в турнире 10 команд континентальной элиты делит лидерство с Шотландией, Швейцарией и хозяйками льда шведками. По итогам предварительного этапа именно квартет сильнейших выступит в плей-офф. Параллельно идет квалификация на мартовский чемпионат мира-2020 в Канаде. Туда попадут семь лучших сборных первенства Старого Света.