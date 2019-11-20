Жители индийской деревни избили пьяного австралийского туриста

Австралийский турист подвергся избиению в индийском штате Карнатака. На 35-летнего Уильяма К. Джеймса напали жители деревни Конканакоппа.

Как сообщает The News Minute, путешественник следовал на автобусе из небольшого городка Бадами в Багалкот, но каким-то образом оказался в одной из местных деревень. По словам очевидцев, турист был пьян и якобы плохо обращался с женщинами, за что был связан и избит.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его жизни ничто не угрожает. Австралийское консульство было проинформировано о случившемся.