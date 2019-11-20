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20.11.2019 14:41
Рубрика: Общество

В "золоте дураков" нашли существо возрастом 185 миллионов лет

Текст: Денис Передельский

В Великобритании студент-медик Аарон Смит, увлекающийся поисками древних окаменелостей, обнаружил на пляже Уитби в Йоркшире "золотой шар", внутри которого находились окаменелые останки существа возрастом 185 миллионов лет.

О необычной находке рассказывает Fox News. Обнаруженный студентом шар покрыт слоем пирита, минерала, который со времен золотых лихорадок называют "золотом дураков" из-за сходства с золотом. Внешне он похож на золотой снитч - шар из вымышленной игры под названием "Квиддич". Напомним, эта игра описана в романах Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере.

Фото: Dr. William Romoser, Ohio University Professor Emeritus
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Смит самостоятельно раскрыл найденный шар и обнаружил внутри окаменелые останки древнего морского существа. Идентифицировать вид помогли эксперты. Оказалось, что это представитель вымершего вида головоногих моллюсков Cleviceras, принадлежавший к семейству Hildoceritidae.

Эти моллюски, у которых не было твердой раковины, обитали в юрский период. Их окаменелости спиралевидной формы довольно часто находят в шарообразных известняках.

Самые известные представители головоногих сегодня - это кальмары и осьминоги. В данном случае окаменелость оказалась под слоем пирита, который выглядит как золото.

Кстати, в ходе своих поисков на пляже Смит нашел несколько окаменелостей примерно одного и того же возраста. Но лишь одна из них привлекла столько внимания.

"Известняковое "ядро" было покрыто железным колчеданом, - говорит Аарон Смит. - Мы отполировали его до такой степени, что поверхность стала "золотой". Меня поражает другое - то, что эти окаменелости 185 миллионов лет пролежали на йоркширском побережье, дожидаясь, пока их найдут".

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