В "золоте дураков" нашли существо возрастом 185 миллионов лет

В Великобритании студент-медик Аарон Смит, увлекающийся поисками древних окаменелостей, обнаружил на пляже Уитби в Йоркшире "золотой шар", внутри которого находились окаменелые останки существа возрастом 185 миллионов лет.

О необычной находке рассказывает Fox News. Обнаруженный студентом шар покрыт слоем пирита, минерала, который со времен золотых лихорадок называют "золотом дураков" из-за сходства с золотом. Внешне он похож на золотой снитч - шар из вымышленной игры под названием "Квиддич". Напомним, эта игра описана в романах Джоан К. Роулинг о Гарри Поттере.

Смит самостоятельно раскрыл найденный шар и обнаружил внутри окаменелые останки древнего морского существа. Идентифицировать вид помогли эксперты. Оказалось, что это представитель вымершего вида головоногих моллюсков Cleviceras, принадлежавший к семейству Hildoceritidae.

Эти моллюски, у которых не было твердой раковины, обитали в юрский период. Их окаменелости спиралевидной формы довольно часто находят в шарообразных известняках.

Самые известные представители головоногих сегодня - это кальмары и осьминоги. В данном случае окаменелость оказалась под слоем пирита, который выглядит как золото.

Кстати, в ходе своих поисков на пляже Смит нашел несколько окаменелостей примерно одного и того же возраста. Но лишь одна из них привлекла столько внимания.

"Известняковое "ядро" было покрыто железным колчеданом, - говорит Аарон Смит. - Мы отполировали его до такой степени, что поверхность стала "золотой". Меня поражает другое - то, что эти окаменелости 185 миллионов лет пролежали на йоркширском побережье, дожидаясь, пока их найдут".