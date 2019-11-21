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21.11.2019 05:02
Рубрика: В мире

Абэ стал рекордсменом по длительности пребывания на посту премьера Японии

Синдзо Абэ установил рекорд по длительности пребывания на посту премьер-министра Японии за всю историю страны. Он возглавляет правительство уже 2888 дней. В среду, выступая перед журналистами, Абэ напомнил, что будет занимать пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии, который дает ему право возглавлять правительство страны, до сентября 2021 года.

Фото: REUTERS/ISSEI KATO
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"Я намерен все силы отдать на решение политических задач", - подчеркнул премьер. Среди важнейших из них Абэ отметил выход страны из дефляции, увеличение рождаемости, реформирование конституции, а также решение оставшихся после войны дипломатических проблем, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.

Первый премьерский срок Абэ начался в сентябре 2006 года и продлился год. Во второй раз он возглавил правительство в конце 2012 года после того, как Либерально-демократическая партия убедительно победила на всеобщих выборах. В прошлом году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране партии на третий срок, получив возможность возглавлять правительство до 2021 года.

В мире Восточная Азия Япония
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