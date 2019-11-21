Richard Mille, производитель одних из самых дорогих в мире часов, в этом году представил совершенно неожиданную коллекцию: ее модели, напоминающие цветные леденцы, производят впечатление игрушечных. Однако в техническом плане они безупречны.

Легкомысленный дизайн, выдержанный в стилистике поп-арта, создала арт-директор компании Сесиль Гена. У этих "конфет" вкус детства. Но, учитывая их стоимость, похоже, они предназначены для девочек, у которых все есть.

Стилизованные под сладости и фрукты (две части Bonbon Collection именно так и называются), новые модели нарушают все привычные представления о дорогих часах. "Все началось с идеи по-новому обыграть существующие коллекции, добавив в них яркие цвета и радующую глаз эстетику поп-арта. В общей сложности палитра этой смешанной коллекции насчитывает 60 оттенков", - рассказывает арт-директор Сесиль Гена.

Технологичные материалы парадоксальным образом реализованы в кондитерской тематике

Richard Mille Bonbon Collection насчитывает 10 моделей, каждая выпущена в 30 экземплярах. В линии "Фрукты" шесть разновидностей: лимон и клубника, черника и личи, киви и вишня. Эти модели помещены в корпуса, цветовые градации которых образованы наложением слоев черного карбона и цветного кварца. В линии "Сладости" - четыре наименования: капкейк, маршмеллоу, лакричная конфета и леденец. Их корпуса выполнены из керамики двух цветов, а циферблаты украшены конфетами, выполненными с применением техники горячей эмали и черного хромирования титана.

Чтобы все 300 экземпляров, расписанные акриловой краской и лакированные вручную, были еще более реалистичными, в них применен эффект сахарной пудры, который создан при помощи толченой эмали и мельчайшего песка, используемого в песочных часах. Жевательные полоски, изогнутые леденцы, разноцветные драже и дольки цитрусовых, закрепленные на пластинах из титана, изготовлены с той же тщательностью, что и механизмы часов.

В качестве базовых механизмов коллекции использовались автоматические RM 07-03 (мануфактурный трехстрелочник в корпусе формы "бочка"), RM 16-01 (двухстрелочник с датой в прямоугольном корпусе) и RM 37-01 (механизм с большой датой и селектором положений заводной коронки, в бочкообразном корпусе).