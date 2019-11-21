Новости

В Киеве медики зафиксировали девять случаев малярии 00:31
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге 00:20
Жилой квартал Алеппо подвергся обстрелам боевиков 00:18
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США 00:15
На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию 20.11.2019
В РЖД рассказали, как будет выглядеть обновленный "Сапсан" 20.11.2019
Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий 20.11.2019
Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020 20.11.2019
Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился 20.11.2019
Собака четыре раза "диагностировала" рак у своей хозяйки 20.11.2019
В прямом эфире у Соловьева украинский эксперт ударил американца 20.11.2019
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 20.11.2019
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 20.11.2019
Объяснена необучаемость некоторых людей математике 20.11.2019
В ООН призвали США прекратить практику невыдачи виз иностранным дипломатам 20.11.2019
Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа 20.11.2019
СМИ: Госсекретарь США Майк Помпео может покинуть свой пост 20.11.2019
Лучшим воспитателем России стал пермский педагог 20.11.2019
Путин отметил рост инвестиций в Дагестане 20.11.2019
Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20.11.2019
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20.11.2019
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20.11.2019
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20.11.2019
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20.11.2019
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 20.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
Richard Mille, производитель одних из самых дорогих в мире часов, в этом году представил совершенно неожиданную коллекцию: ее модели, напоминающие цветные леденцы, производят впечатление игрушечных. Однако в техническом плане они безупречны.

Легкомысленный дизайн, выдержанный в стилистике поп-арта, создала арт-директор компании Сесиль Гена. У этих "конфет" вкус детства. Но, учитывая их стоимость, похоже, они предназначены для девочек, у которых все есть.

Стилизованные под сладости и фрукты (две части Bonbon Collection именно так и называются), новые модели нарушают все привычные представления о дорогих часах. "Все началось с идеи по-новому обыграть существующие коллекции, добавив в них яркие цвета и радующую глаз эстетику поп-арта. В общей сложности палитра этой смешанной коллекции насчитывает 60 оттенков", - рассказывает арт-директор Сесиль Гена.

Технологичные материалы парадоксальным образом реализованы в кондитерской тематике

Richard Mille Bonbon Collection насчитывает 10 моделей, каждая выпущена в 30 экземплярах. В линии "Фрукты" шесть разновидностей: лимон и клубника, черника и личи, киви и вишня. Эти модели помещены в корпуса, цветовые градации которых образованы наложением слоев черного карбона и цветного кварца. В линии "Сладости" - четыре наименования: капкейк, маршмеллоу, лакричная конфета и леденец. Их корпуса выполнены из керамики двух цветов, а циферблаты украшены конфетами, выполненными с применением техники горячей эмали и черного хромирования титана.
Часы Hublot Classic Fusion Orlinski: зеркальная скульптура в миниатюре

Чтобы все 300 экземпляров, расписанные акриловой краской и лакированные вручную, были еще более реалистичными, в них применен эффект сахарной пудры, который создан при помощи толченой эмали и мельчайшего песка, используемого в песочных часах. Жевательные полоски, изогнутые леденцы, разноцветные драже и дольки цитрусовых, закрепленные на пластинах из титана, изготовлены с той же тщательностью, что и механизмы часов.

В качестве базовых механизмов коллекции использовались автоматические RM 07-03 (мануфактурный трехстрелочник в корпусе формы "бочка"), RM 16-01 (двухстрелочник с датой в прямоугольном корпусе) и RM 37-01 (механизм с большой датой и селектором положений заводной коронки, в бочкообразном корпусе).

Общество Ежедневник Стиль жизни
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни