Более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров на юге Австралии. За сутки огонь уничтожил 11 жилых домов. Население Эдитбурга было полностью эвакуировано, сообщает ТАСС.

Масштабные лесные пожары начались на северо-востоке Австралии месяц назад. Дым от возгораний накрыл восточное побережье страны, где находятся крупные города. Жителям Сиднея рекомендовано как можно меньше времени находиться на улице.

Самая сложная обстановка - в штате Новый Южный Уэльс. Там огонь уничтожил более 530 домов. Погибли четыре человека. Тушат пожары почти две тысячи человек. Они используют сотни единиц спецтехники, в том числе 90 самолетов.